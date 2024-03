Team Bahamas named for CARIFTA 2024

NASSAU, BAHAMAS — The 76-member team that will represent The Bahamas at the 51st CARIFTA Games in Grenada has been named and ratified by the Bahamas Association of Athletic Associations (BAAA).

The names made their way to our sports desk following three days of fiercely competitive CARIFTA trials at the Thomas A. Robinson track and field stadium last week.

Caudell McNabb is the team’s head coach. He will be assisted by James Rolle, Raquel Harris, Alexis Roberts, Branson Rolle, and Kenny Moxey Sr.

MANAGEMENT TEAM

Sophia Higgs – Manager

Oche’ Smith – Assistant Manager

Claudell McNabb – Head Coach

James Rolle – Asst. Coach

Laquell Nairn – Asst. Coach

Alexis Roberts – Asst. Coach

Kenny Moxey Sr. – Asst. Coach

Mikhilo Strachan – Chaperone

Lisa Armbrister – Chaperone

Jacqueline Rolle-Davis – Chaperone

Kent Bazzard – Doctor

Ashlee Dorsett – Physiotherapist

Atonya Knowles – Massage Therapist

U17 GIRLS

Keyezra Thomas

Alexis Roberts

Darvinique Dean

Jasmine Thompson

Alexandria Komolafe

Terell McCoy

Dior Rae Scott

Kamera Strachan

Madison Moss

Shikah Rolle

Khylee Wallace

Kianna Henchell

Rizpah Thompson

Jade Knowles

Zoe Adderley

U17 BOYS

Ishmael Rolle

Everette Fraser

Eagan Neely

Jachario Wilson

Tieano Ferguson

Joshua Williams

Claudius Burrows

Devon Davis

Carlin Archer

Terrin Beckles

Jalen Stuart

Wyatt Cartwright

Keon Burrows

Shevanno Nixon

Branden Mackey

Lamorn Moxey

Jayden Moss

Ethan North

Perry McPhee

U20 GIRLS

Shayann Demeritte

Shatalya Dorsett

Nya Wright

Nia Richards

Erin Barr

Acari Roberts

Annae Mackey

Cailyn Johnson

Bayli Major

Lanisha Lubin

Koi Adderley

Tasha Stubbs

Vanessa Sawyer

Jasmine Mackey

Anniah Rolle

Jade Ferguson

Tamia Taylor

Aliah Evans

Shannia Adderley

Kaielle Gray

U20 BOYS

Carlos Brown

Jermiah Adderley

Zion Shepherd

Zion Miller

Shamar Davis

Bernard Kemp

Robert Deal III

Tahj Brown

Robert Stuart

Kaden Cartwright

Brenden Vanderpool

Tyler Cash

Morgan Moss

Berkley Munnings

Kenny Moxey

Marco Carey

William McKinney

Rolllie Hanna

Jonathan Harris

Javano Bridgewater

Najee McBride

Aiden Kelly